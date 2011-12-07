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В Казани пройдет семинар по спортивной медицине

Организатором мероприятия выступает РФС.

В Казани 17 сентября пройдет образовательный семинар «Актуальные вопросы медико-биологического обеспечения в спорте высших достижений», сообщают организаторы мероприятия.

Семинар пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». В рамках мероприятия будут освещены самые актуальные темы спортивной медицины высших достижений и аспекты антидопингового обеспечения.

Среди спикеров заявлены: главный врач национальной сборной России по футболу, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов, руководитель лаборатории спорта высших достижений Московского университета им. С. Ю. Витте Олег Талибов и ведущий физиотерапевт ФК «Рубин» Стюарт Лик. 

Организатором мероприятия выступает РФС при поддержке ВФЛА и ФК «Рубин».

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