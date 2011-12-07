В Казани стартовали игры первенства России по теннису

Сегодня в Казани впервые после пандемии коронавируса стартовали турниры по теннису. Игры первенства России среди юношей и девушек до 19 лет завершатся в эту субботу.

Соревнования пройдут в одиночном, парном и смешанном разрядах. От сборной Татарстана в турнире примут участие шесть юношей — Андрей Бекетов, Владислав Гаврилов, Давид Миннивалиев, Арсений Хохлов, Марат Шарипов и Илья Симакин, а также восемь девушек — Анна Григорьева, Полина Кудерметова, Виктория Матасова, Елизавета Морозова, Вера Секерина, Амелия Тарасова, Дана Шакирова и Елизавета Дементьева.