Бывшая группа поддержки «Ак Барса» выступит за ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» перед матчем против «Ак Барса» пригласил выступить их бывшую группу поддержки. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Перед начинающимся сезоном «Ак Барс» отказался от группы поддержки «Bars Angels». Это было управленческое решение, танцующие девушки не соответствовали семейным ценностям, продвигаемым в команде. Об этом «КВ» сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

«Сочи», воспользовавшись случаем, решили пригласить на домашний матч с «Барсами» их бывших танцовщиц «Bars Angels» выступить вместе со своей группой поддержки «Sochi Queens». Кстати, казанские девушки будут выступать в костюмах, в которых они раньше поддерживали «Барсов».

Можно ли это считать за пощечину в сторону «Ак Барса» или это бескорыстный жест в сторону девушек, потерявших работу, неизвестно.