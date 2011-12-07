Евгений Ловчев: «Рубин» — слабая команда, но с ней хорошо работает Леонид Слуцкий

«Пока никакого футбола Карпина нет»

Заслуженный футболист в беседе с журналистом «Казанских ведомостей» отметил, что пока рано оценивать сборную России по футболу. Ведь при новом главном тренере Валерии Карпине команда провела всего лишь три матча.

«Да, он поменял несколько игроков, вызвал более молодых ребят. С командой он работал всего лишь три дня, за три дня человек ничего не сможет сделать. Сейчас он играет на противоречие со Станиславом Черчесовым. Карпин вызвал Смолова, которого тот не брал, или Гилерме. Пока ничего карпинского нет. Подъем всегда бывает, когда меняется тренер, а еще такой тренер, как Карпин, он мотиватор, он сам нервничает — получится или нет», — поделился мнением Ловчев.

Эксперт отметил, что руководить национальной командой должен тренер с опытом выигрыша. А у Карпина пока такого опыта нет.

«Он нигде и ничего не выигрывал. Но постановка вопроса, которая была до недавнего времени — „Я подписываю контракт на полгода“. Это что такое?! Это безобразие со стороны Карпина и РФС. Получится у меня — я останусь, нет, я в клубе останусь. Это дурдом какой-то», — подчеркнул специалист.

Ловчев заявил, что не считает вызванного в сборную Антона Заболотного хорошим футболистом, но у эксперта есть вопросы не конкретно к игроку, а ко всему российскому футболу: «Других, которые были бы лучше Заболотного, у нас нет — это уровень нашего футбола».

«Если Дзюбе нужно что-то доказать, он начинает играть хорошо»

Ответил Евгений Ловчев и на вопрос о том, вызывает ли Валерий Карпин в сборную России Артема Дзюбу, тут, по словам, специалиста все будет зависеть от игры форварда питерского «Зенита».

«Не знаю. Карпин — злопамятный парень. Если Артем Дзюба будет здорово играть и забивать голы, то Карпин его вернет. Сейчас Дзюба и Соболев играют неважно», — отметил эксперт.

Мы поинтересовались у заслуженного тренера, что он думает по поводу слухов о переходе Артема Дзюбы в «Рубин».

«Артем почувствовал, что в Питере уже началась перестройка на более быстрый футбол. У него разрушены отношения с болельщиками, его не любят как питерские фанаты, так и спартаковские. История Артема Дзюбы показывает, что как только он хочет кому-то что-то доказать, то он играет хорошо. Мне кажется, они все зажрались. Слишком много денег и славы», — заявил собеседник.

Иногда, по словам эксперта, наши футболисты говорят «Мне некому и нечего доказывать» — и в этот момент человеку нужно заканчивать с футболом.

«Потому что каждый день, выходя на поле, ты доказываешь своей семье, болельщикам, стране, себе, что ты футболист, как только человек говорит „Мне нечего доказывать“, он мертв», — считает Евгений Ловчев.

«В „Рубине“ средние игроки, это не уровень Андрея Шевченко»

Поделился Ловчев и ожиданиями от игры казанского «Рубина», в нашей беседе он вспомнил времена, когда клубом руководил Курбан Бердыев.

«Мы все говорим, что Курбан Бердыев умеет выстраивать защиту. А с нападением у него сложнее. В свое время „Рубину“ повезло — клуб купил Сергея Семака, Сергея Реброва и Саво Милошевича, они сделали всю атаку и стали чемпионами. Потом были Семак и Александр Бухаров, а сейчас в команде средние игроки. Кто-то скажет хорошие, но это не уровень Андрея Шевченко», — сказал экс-футболист сборной СССР.

Он отметил, что сейчас «Рубин» — слабая команда, но с ней хорошо работает Леонид Слуцкий, поэтому они держаться так высоко в чемпионате.

«Видно, что команда спрогрессировала, но все равно нужны более квалифицированные футболисты», — заметил Ловчев.

Прокомментировал эксперт и скандал с полем на «Ак Барс Арене», когда качество газона раскритиковал главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Он имеет на это право, потому что он тренер команды, с него требуют. Это не скандал, это требование нормального футбольного руководителя», — заключил Ловчев.