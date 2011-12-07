Тренер «Ак Барса» об игре с «Сочи»: Надо выйти на игру как единое целое и добиться результата

Тренер казанского «Ак Барса» прокомментировал предстоящий матч с ХК «Сочи», Павел Зубов отметил, что никто из игроков не оставался равнодушным.

Зубов подчеркнул, что игроки после серии поражений должны сплотиться, стать единым целым и добиться положительного результата.

Он добавил, что при подготовке к матчу тренерский штаб обратил внимание игроков на действия в защите, а также самоотверженности.

«Нужно, чтобы никто не оставался равнодушным, „ложились“ под шайбы, только так сейчас можно победить», — передает слова Зубова клубная пресс-служба.

Напомним, что «Ак Барс» проиграл свой последний матч минскому «Динамо» со счетом 5:2, при этом ведя по ходу встречи.

Поединок с «Сочи» пройдет сегодня в 19:30.