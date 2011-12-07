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Казанские динамовцы в шаге от очередного чемпионства

В чемпионате России по хоккею на траве казанские динамовцы в предпоследнем матче чемпионата переиграли азовскую «Тану» со счетом 5:2.
Теперь в случае победы в повторном матче с «Таной» команда Араика Маргаряна в 16-й раз станет чемпионом России.
КВ
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