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Казанский «Синтез» разгромил «Динамо-ЦОП»

Ватерполисты казанского «Синтеза» в очередном матче чемпионата России в стартовом матче 5-го тура разгромили на своей воде команду «Динамо-ЦОП» из Москвы – 16:3.
Сейчас «Синтез» идет в турнирной таблице на третьем месте, но имеет два игры в запасе – третий тур казанцы пропускали из-за участия в международных матчах.
КВ
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