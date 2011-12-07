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Сборная Татарстана заняла третье место в чемпионате России по плаванию на короткой воде

Сборная Татарстана на чемпионате России по плаванию на короткой воде завоевала 9 медалей: одна золотая, четыре «серебра» и четыре «бронзы».
Александр Красных и Григорий Тарасевич при этом выполнили необходимые нормативы и отобрались на чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2018 года в Ханьчжоу (Китай).
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