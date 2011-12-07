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УНИКС в Вильнюсе выиграл у «Ритас» в Кубке Европы

В очередном матче группового этапа розыгрыша Кубка Европы баскетболисты казанского УНИКСа сумели в Вильнюсе переиграть местный «Ритас» - 87:81.
После первой половины гости уступали сопернику 8 очков. Но третью четверть казанцы выиграли (24:15), и вышли вперед. 26 очков в матче набрал разыгрывающий УНИКСа Эрик Макколлум.
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