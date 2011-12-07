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Шайба Тихонова помогла «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»

Казанцы одержали волевую победу на домашнем льду.

«Ак Барс» обыграл в Казани «Нефтехимик» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды забросили на двоих пять шайб.

«Нефтехимик» быстро открыл счёт в этой встрече — на 38-й секунде Рейдеборна пробил Либор Гудачек. Однако через восемь минут Кирилл Петров восстановил равенство.

Во втором периоде команды вновь обменялись голами: Стефан Да Коста реализовал шанс в игре «5 на 3», на что гости ответили шайбой Александра Осипова. Победу казанцам принёс гол Виктора Тихонова в большинстве, случившийся в заключительном отрезке матча.

«Ак Барс» продолжает лидировать на «Востоке», а «Нефтехимик» идёт на предпоследнем месте конференции.

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