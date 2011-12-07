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Казанские динамовки не попали в финал Кубка России

На стартовавшем в Калининграде «Финале четырех» розыгрыша Кубка России волейболистки казанского «Динамо» неожиданно проиграли красноярскому «Енисею» - 1:3, хотя и выиграли первый сет.
Но затем в игре команды произошел необъяснимый провал – в четвертом сете счет был вообще 12:25 в пользу сибирячек.Теперь в матче за третье место динамовки сыграют с другим неудачником полуфинале – калининградским «Локомотивом».
КВ
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