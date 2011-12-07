«Краснодар» и «Зенит» продолжат выступления в Лиге Европы

Футболисты «Краснодара», несмотря на поражение в последнем матче группового этапа от «Севильи» (0:3), набрали 12 очков и заняли в своей группе второе место, и продолжат выступать в Лиге Европы в раунде плей-офф. А вот московский «Спартак», проиграв «Вильярреалу» (0:2), занял последнее место в группе и вылетел из турнира.«Зенит» также уступил – «Славии» (0:2), но вышел в плей-офф с первого места в группе. Жеребьевка пройдет 17 декабря. Отметим, что лишь две российские команды продолжат игры в евротурнирах – худший результат за последние годы.