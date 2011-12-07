«Нефтехимик» не знает побед на протяжении шести матчей

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил московскому «Динамо» в очередной игре «регулярки» КХЛ.

Москвичи вышли вперёд в первом периоде, а спустя 39 секунд после начала второго Либор Гудачек сравнял счёт. В третьем периоде он оформил дубль, но у «Динамо» было иное мнение об исходе этой встречи — в последние десять минут москвичи сравняли счёт, а в концовке Вадим Шипачёв реализовал большинство — 3:2.

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд и упал на дно Восточной конференции после серии побед «Куньлунь Ред Стар».