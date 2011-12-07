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«Рубин» арендовал японского футболиста

Он стал первым легионером из этой страны в истории казанского клуба.

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании арендного соглашения с 21-летним японским полузащитником Мицуки Сайто. Он принадлежит клубу «Сёнан Бельмаре» лиги J1.

«Арендное соглашение рассчитано на полтора года с правом выкупа», — уточняются условия сделки.

Мицуки Сайто в текущем сезоне провёл в J1 провёл 31 матч, набрав 4 (2+2) очка по системе «гол+пас». В разные годы футболист выступал за сборные Японии U18, U20 и U23.

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в €800 тысяч.

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