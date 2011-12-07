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Команда «КАМАЗ-Мастер» в очередной раз выиграла «Дакар»

Успех стал для российских пилотов 18-м подряд.

43-й ралли-марафон «Дакар» завершился победой команды «КАМАЗ-Мастер». Российские пилоты заняли тройку призёров в грузовой категории.

Впервые в карьере победителем «Дакара» стал Дмитрий Сотников, показавший по итогам 12 этапов время 45:48:50. Сорок минут ему проиграл Антон Шибалов, а третье время продемонстрировал Айрат Мардеев (+1:11:53). Победитель прошлогоднего «Дакара» Андрей Каргинов в этот раз стал седьмым.

Пилоты «КАМАЗ-Мастер» заняли всю тройку призёров «Дакара» впервые с 2015 года, когда на подиуме оказались Мардеев, Николаев и Каргинов.

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