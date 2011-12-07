«Ак Барс» одержал победу в Екатеринбурге

Очки в этом матче были очень нужны – никто не хотел уступать. Так что весь первый период команды играли от обороны. Первое удаление заработали гости – удален был Джастин Азеведо. Однако гости выстояли, а играть оставалось в первом периоде менее восьми минут. И вот наброс Никиты Лямкина на ворота Коваржа привел к тому, что счет был открыт – 0:1.При этом хозяева игру не форсировали, так что на первый перерыв команды ушли при преимуществе гостей. И во втором периоде хозяева играли предельно закрыто, игра шла равная. Но тут был удален у гостей Глухов (2+10), а затем и Ландер – формат «3х5» для гостей. Но «Ак Барс» героически отстоял свои ворота. Игра была абсолютно не зрелищной – зрители недовольно гудели.Но вот первое удаление получили хозяева. И вот тут-то Иржи Секач и реализовал численный перевес – 0:2. А в концовке второго периода отличился и Ткачев – 0:3.Третий период начался с удаления в «Ак Барсе». Но и на этот раз счет размочить хозяева не смогли. Время шло, а хозяева все никак не могли пробить Шарыченкова. В итоге счет 3:0 в пользу гостей так и не изменился.