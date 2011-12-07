«Ак Барс» проведет автограф-сессию для болельщиков

В субботу «Ак Барс» проведет автограф-сессию, сообщает пресс-служба казанского клуба. Болельщиков ждут на первом этаже ТРК, расположенного на перекрестке улиц Мусина-Ямашева. Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00. Автографы будут раздавать все игроки хоккейного клуба и тренерский штаб.