Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ак Барс» проведет автограф-сессию для болельщиков

Мероприятие пройдет в одном из ТЦ Казани.
В субботу «Ак Барс» проведет автограф-сессию, сообщает пресс-служба казанского клуба. Болельщиков ждут на первом этаже ТРК, расположенного на перекрестке улиц Мусина-Ямашева. Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00. Автографы будут раздавать все игроки хоккейного клуба и тренерский штаб.
КВ
Лента новостей