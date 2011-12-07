«Краснодар» в первом матче 1/16 Лиги Европы дома сыграл вничью

Билеты на матч «Краснодар» - «Байер» были проданы так быстро, как будто их и не было – более 35 тысяч зрителей пришли посмотреть, как выступят «быки» против команды из Леверкузена, которая в этом сезоне уже победила «Баварию». Неприятная новость – до игры стало ясно, что в матче не примет участия Ари - его в центре нападения заменил Игнатьев. Не было в составе и дисквалифицированного Газинского.Все ждали от «Байера» тотального прессинга, но хозяева смотрелись на удивление спокойно, и сами отвечали острыми контратаками. Так на 25-й минуте отличный момент имел Игнатьев, но вратарь гостей спас. А на 35-й минуте Олсон должен был забивать, но пробил выше ворот.А вот у «Байера» таких атак не было! Так что 0:0 после первого тайма были скорее в минус хозяевам. Лишь на 60-й минуте гости провели опасный удар, но Крицюк выручил. В концовке краснодарцы чуть отдали инициативу, и игра так и закончилась вничью – 0:0. А в феврале – это уже плюс хозяевам. Ответная игра пройдет через неделю уже в Леверкузене.