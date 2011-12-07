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«Ак Барс» дома разгромил «Спартак»

Теперь 18 февраля волжане примут дома омский «Авангард».
Завершив выездную серию, казанские хоккеисты буквально выгрызали места для атакующей игры, но до голевых моментов дело так и не доходило. А место в воротах хозяев занял Рейдеборн. Тихонов заменил Азевдо в первой тройке. Так что первый период завершился с счетом 1:0 — за полминуты до конца периода хозяева получили большинство и Кирилл Петров его реализовал — 1:0. В середине второго периода в формате «4×4» на 48-й минуте сравняли счет- 1:1. Но на 32-й минуте встречи идеальный пас Зарипова точно угодил в подставленную клюшку Воронкова — 2:1. Правда, в протоколе шайбу записали на счет капитана «Ак Барса». Затем еще дважды казанцы пробили голкипера красно-белых Гудачека — Дыняк на 54-й минуте и Эмиль Галимов на 60-й — 4:1. Теперь 18 февраля волжане примут дома омский «Авангард».
КВ
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