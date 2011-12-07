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Кирилл Петров проводит 600-й матч в КХЛ

Нападающий уже отличился в матче со «Спартаком».
Нападающий «Ак Барса» в эти минуты проводит свой 600-й матч в КХЛ. Это событие игрок отметил голом в ворота «Спартака».Нападающий распечатал ворота московского клуба на последней минуте второго периода.Перед третьим периодом «Ак Барс» обыгрывает «Спартак» со счетом 1:0.
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