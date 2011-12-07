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«Ак Барс» объявил о переходе Игоря Бобкова

Вратарь заключил однолетний контракт.

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 30-летним голкипером Игорем Бобковым. С игроком заключено однолетнее соглашение.

Три последних сезона Бобков провёл в составе «Авангарда». Один раз выиграл Кубок Гагарина и один раз дошёл до финала турнира.

«Очень рад попасть в один из топовых клубов лиги, который всегда борется за самые высокие места. Я хорошо знаю Александра Бурмистрова и Тимура Билялова, они и другие знакомые ребята рассказывали много хорошего о клубе, болельщиках и городе. У „Ак Барса“ может быть только одна цель — Кубок Гагарина. И моя задача — сделать всё возможное для этого», — приводит слова Бобкова официальный сайт клуба.

Вратарь стал первым новичком «Ак Барса» в это межсезонье.

КВ
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