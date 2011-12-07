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Джастин Азеведо продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии

Нападающий заключил двухлетний контракт с «Цюрихом».

Экс-нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Он заключил двухлетний контракт с «Цюрихом», сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Национальной лиги «Цюрих» стал пятым в регулярном чемпионате и вылетел в полуфинале плей-офф от «Серветта».

Напомним, что в декабре 2020 года Азеведо покинул расположение «Ак Барса» — в результате переговоров стороны пришли к расторжению контракта. За годы, проведённые в казанском клубе, Азеведо выиграл Кубок Гагарина, став лучшим бомбардиром плей-офф.

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