Экс-нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Он заключил двухлетний контракт с «Цюрихом», сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Национальной лиги «Цюрих» стал пятым в регулярном чемпионате и вылетел в полуфинале плей-офф от «Серветта».

Напомним, что в декабре 2020 года Азеведо покинул расположение «Ак Барса» — в результате переговоров стороны пришли к расторжению контракта. За годы, проведённые в казанском клубе, Азеведо выиграл Кубок Гагарина, став лучшим бомбардиром плей-офф.