Генменеджер «Ак Барса» объяснил причину ухода из команды Альберта Яруллина

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о причинах ухода из команды защитника Альберта Яруллина». По его словам, игроку захотелось сменить обстановку.

«Скажу, что сделали все, чтобы оставить Альберта. Мы делали ему достойное предложение, давали контракт на три года, но Яруллин все равно подписал контракт с „Трактором“. Как он объяснил, ему захотелось сменить обстановку», — заявил Якубов.

По его словам, вопрос денег при решении защитника не стоял: «Никаких торгов вообще не было. Это не вопрос финансов, мы были готовы пойти на любые его условия».

Генеральный менеджер подчеркнул, что не может рассказать о некоторых мотивах переезда Яруллина в Челябинск. Напомним, 13 мая «Трактор» объявил о подписании с защитником трёхлетнего контракта.