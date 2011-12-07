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Игрок «Барыса» перешёл в «Ак Барс»

Хоккеист заключил двухлетний контракт.

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о переходе из «Барыса» 23-летнего нападающего Кирилла Панюкова. Казахстанский клуб получил за игрока денежную компенсацию.

Нападающий является воспитанником системы «Барыса». За казахстанский клуб он провёл в общей сложности 140 матчей в КХЛ и набрал 33 (18+15) очка.

В составе юниорской сборной Казахстана игрок стал обладателем бронзовых медалей в дивизионе 1А (2014), добыл бронзу молодёжного ЧМ в дивизионе 1А (2016), а также стал бронзовым призёром ЧМ-2017 в дивизионе 1A в составе основной сборной страны.

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