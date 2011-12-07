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ВХЛ пополнится двумя клубами

Одна из команд – фарм-клуб «Авангарда».

В пятницу состоялось совещание руководителей клубов ВХЛ по итогам завершившегося сезона, сообщает официальный сайт лиги.

Среди прочих вопросов были представлены два клуба, которые являются кандидатами на вступление в ВХЛ в сезоне 2021/22. Это клуб «Академия хоккея имени Б. П. Михайлова» из Тулы, а также фарм-клуб «Авангарда».

«Академия хоккея имени Б. П. Михайлова» была создана в 2018 году. За три сезона в МХЛ клуб лишь раз пробивался в плей-офф. В минувшем сезоне клуб занял предпоследнее место в Западной конференции, продемонстрировав третью с конца результативность.

Фарм-клуб «Авангарда» будет проводить домашние матчи в Омске.

КВ
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