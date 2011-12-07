Экс-нападающий «Ак Барса» вернулся в чемпионат Швейцарии

Бывший нападающий «Ак Барса» Харри Песонен заключил контракт с клубом Швейцарской национальной лиги «Лангнау Тайгерс». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Лангнау. Отметим, что Песонен защищал цвета «тигров» до своего переезда в КХЛ. В последнем сезоне он набрал 42 (18+24) очка в 48 матчах.

Сезон 2020/21 финн начал в составе «Магнитки», где набрал 14 (6+8) очков в 33 матчах, после чего заключил контракт с «Ак Барсом». За казанский клуб Песонен отыграл 17 встреч в регулярном чемпионате, набрав 4 (1+3) очка, а также 10 матчей в Кубке Гагарина, где набрал 5 баллов (1+4) за результативность.