КАМАЗ вышел в ФНЛ

Состоялись матчи заключительного тура группы 4 ПФЛ, в которых решалась судьба прямой путёвки в ФНЛ. Борьба развернулась между КАМАЗом и «Тюменью»: челнинцы уступали сибирякам одно очко перед последним матчем сезона.

КАМАЗ одержал уверенную победу над «Крыльями Советов-2» со счётом 5:1, играя с 13-й минуты в большинстве. Однако судьба путёвки зависела и от результата параллельного матча, где «Тюмень» принимала димитровградскую «Ладу». После первого тайма сибиряки вели в счёте 2:0, но на 55-й минуте пропустили один мяч. Спустя десять минут «Лада» осталась в меньшинстве, однако полузащитник Никита Данилин на 88-й минуте сравнял счёт.

Осечка «Тюмени» позволила КАМАЗу выйти на первую строчку. Челнинцы выступят в ФНЛ впервые с сезона 2015/16.