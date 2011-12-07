Курбан Бердыев может возглавить национальную сборную России

Бывший наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев является одним из основных кандидатов на вакантный пост главного тренера сборной России, сообщает «СЭ».

При этом сообщается, что заработная плата туркменского специалиста будет меньше, чем у его предшественника Станислава Черчесова, а сам контракт будет изначально заключен до окончания Чемпионата Мира-2022 в Катаре с возможностью дальнейшей пролонгации. В случае выхода России в плей-офф турнира Бердыев получит дополнительный денежный бонус.

Напомним, что в качестве главного тренера «Рубина» Курбан Бекиевич дважды выигрывал чемпионат России, а также по одному разу Кубок и Суперкубок страны.