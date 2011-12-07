Рустем Сайманов: Слуцкий в сборной России? Я бы не хотел, чтобы он уходил

По завершении встречи с московским «Спартаком» в рамках Кубка Матч Премьер (казанцы уступили 0:4), генеральный директор клуба Рустем Сайманов ответил на вопросы СМИ.

В частности опытный специалист прокомментировал информацию о возможной кандидатуре Леонида Слуцкого в качестве главного тренера сборной России по футболу. Он отметил, что ему безусловно не хотелось бы, чтобы наставник «Рубина» покинул команду, так как в Казани строится долгосрочный проект, в который вкладывается много сил и времени. Также он отказался назвать собственную кандидатуру на пост «рулевого» национальной команды, ограничившись следующим комментарием.

«Я за ту кандидатуру, которая будет компетентная. Не надо, чтобы наш или иностранец. Надо, чтобы был хороший тренер», — сказал Сайманов.

По поводу возможного назначения Курбана Бердыева на вакантную должность, гендиректор высказался положительно, дополнительно указав на необходимость программы, которую следует выслушать и обсудить.

Напомним, что на прошедшем недавно Евро-2020 национальная сборная России не смогла выйти из группы, заняв последнее, четвертое место. Имя нового главного тренера сборной должно быть объявлено в ближайшее время.