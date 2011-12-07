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У бывшего вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова мошенники «угнали» аккаунт в Инстаграме

Хакеры взломали инстаграм татарстанского хоккеиста и опубликовали сообщение с просьбой собрать денег.

«Моя мама умирает. Я прошу срочной помощи…», — такими словами начинается текст обращения, которое опубликовали злоумышленники в официальном инстаграме Эмиля Гарипова от его имени.

Мошенники запостили несколько сторис подряд, которые сообщают о якобы случившейся аварии, в которой погиб дядя голкипера «Трактора», а его мать находится в реанимации.

Они попросили 570 тысяч на лечение и указали номер карты «Газпромбанка». Для пущей убедительности присутствовало и фейковое фото с выпиской из истории болезни с печатью депздрава Москвы.

Пока не ясно, успел ли кто-то пострадать от действий злоумышленников — на данный момент публикации уже удалены.

КВ
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