Всероссийская федерация плавания рассмотрит дело отстраненной от Олимпиады пловчихи Вероники Андрусенко

В сообщении на официальном сайте Минспорта Татарстана говорится о том, что расследование вопроса, связанного с временным отстранением Вероники Андрусенко от участия в Олимпийских играх в Токио, находится на контроле Всероссийской федерации плавания. Однозначного ответа от уполномоченного органа пока не поступало.

Напомним, что ранее Международная федерация плавания (FINA) опубликовала на своем официальном сайте информацию о том, что два спортсмена-пловца из состава олимпийской сборной России подверглись временному отстранению от участия в соревнованиях из нарушения антидопинговых правил. Ими стали Александр Кудашев из Самарской области и Вероника Андрусенко из Татарстана.