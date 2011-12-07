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Всероссийская федерация плавания рассмотрит дело отстраненной от Олимпиады пловчихи Вероники Андрусенко

В Министерстве спорта РТ дали комментарий по поводу временного отстранения татарстанской спортсменки от участия в Олимпийских играх

В сообщении на официальном сайте Минспорта Татарстана говорится о том, что расследование вопроса, связанного с временным отстранением Вероники Андрусенко от участия в Олимпийских играх в Токио, находится на контроле Всероссийской федерации плавания. Однозначного ответа от уполномоченного органа пока не поступало.

Напомним, что ранее Международная федерация плавания (FINA) опубликовала на своем официальном сайте информацию о том, что два спортсмена-пловца из состава олимпийской сборной России подверглись временному отстранению от участия в соревнованиях из нарушения антидопинговых правил. Ими стали Александр Кудашев из Самарской области и Вероника Андрусенко из Татарстана.

КВ
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