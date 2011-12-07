КАМАЗ проведет домашний кубковый матч в Ульяновске

Челнинский КАМАЗ на официальном сайте сообщил о проведении домашнего матча 1/128 финала Кубка России в Ульяновке. Соперником татарстанского клуба станет «Лада» из Димитровграда.

Напомним, что домашняя арена КАМАЗа дисквалифицирована на один кубковый матч после скандальной игры 1/16 финала прошлого сезона, когда сектор болельщиков московского «Спартака» обнесли дополнительным ограждением.

Встреча между КАМАЗом и «Ладой» пройдёт при пустых трибунах. Игра состоится 19 августа в 17:00.