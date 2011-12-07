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Казанские волейбольные клубы начнут выступление в Лиге чемпионов с группового этапа

Всего от России на групповой стадии сыграют по 3 мужских и женских клуба.

Европейская конфедерация волейбола (CEV) на официальном сайте опубликовала список участников мужской и женской волейбольной Лиги чемпионов нового сезона. Оба казанских клуба начнут выступление в турнире с группового этапа.

Среди мужских команд от России в групповую стадию попали казанский «Зенит», «Локомотив» (Новосибирск) и «Кузбасс» (Кемерово). Московскому «Динамо» предстоит пройти отборочный этап.

Из женских команд в группу попадут казанское «Динамо», калининградский «Локомотив» и «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург). «Динамо» из Москвы же также начнёт выступление в ЛЧ со стадии квалификации.

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