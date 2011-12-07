Вратарь Давид Волк покинул «Рубин»

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 19-летним вратарём Давидом Волком. Игрок не провёл ни одного матча за основную команду.

Футболист является воспитанником академии «Рубина». Летом 2017 года он перебрался в дубль «Нефтехимика», но вернулся в Казань в январе 2019 года. С тех пор Волк провёл 11 матчей за молодёжную команду, пропустил 16 мячей и в трёх встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.

Добавим, что вместо Волка в ближайший резерв казанский клуб может подписать вратаря Никиту Медведева.