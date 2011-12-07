Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Хван Ин Бом: Мой забитый гол не делает меня счастливым

«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов».

Результаты игры казанского «Рубина» с самарским клубом «Крылья советов» оставляют желать лучшего. Таким мнением с журналистами поделился автор забитого мяча в составе «Рубина» полузащитник Хван Ин Бом.  

«Результат расстраивающий. В целом, у нас было много моментов для того, чтобы выиграть. К сожалению, нам не удалось победить. Но ничего страшного, мы будем работать усерднее, чтобы финишировать выше, чем в прошлом сезоне. Мой забитый гол не делает меня счастливым, потому что сегодня команда не добилась нужного результата. Самое важное — это победа», — отметил футболист казанского клуба. 

Сегодня «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Счет матча составил 1:1.

Напомним, на сегодняшний день Хван Ин Бом является лучшим бомбардиром «Рубина» в Российской Премьер Лиге с двумя забитыми мячами в четырех матчах.

КВ
Лента новостей