Хван Ин Бом: Мой забитый гол не делает меня счастливым

Результаты игры казанского «Рубина» с самарским клубом «Крылья советов» оставляют желать лучшего. Таким мнением с журналистами поделился автор забитого мяча в составе «Рубина» полузащитник Хван Ин Бом.

«Результат расстраивающий. В целом, у нас было много моментов для того, чтобы выиграть. К сожалению, нам не удалось победить. Но ничего страшного, мы будем работать усерднее, чтобы финишировать выше, чем в прошлом сезоне. Мой забитый гол не делает меня счастливым, потому что сегодня команда не добилась нужного результата. Самое важное — это победа», — отметил футболист казанского клуба.

Сегодня «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Счет матча составил 1:1.

Напомним, на сегодняшний день Хван Ин Бом является лучшим бомбардиром «Рубина» в Российской Премьер Лиге с двумя забитыми мячами в четырех матчах.