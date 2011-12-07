В Казани встретились лучшие райдеры страны

16 лучших райдеров со всей России и бывших стран СНГ встретились в спортивной столице России, чтобы побороться за первое место в направлении флэтленд. Это акробатический танец на велосипеде с выполнением цирковых трюков. Самое трудное в этом виде спорта - удержать равновесие: чем меньше касания ногами земли, тем больше шансов завоевать первенство. К слову, многие участники катались без тормозов, что усложняло выполнение трюков. Кстати. Победитель чемпионата получил не только звание «Лучшего райдера России», но и призовой фонд в 30 000 рублей.Продемонстрировать свое мастерство катания на «железном друге» съехались райдеры со всех уголков страны, один участник, Эрик Лаев, был из Таллина. Ограничений по возрасту не было. Самому юному райдеру Евгению Чернозубову из Красноярска исполнилось 13 лет, а самому старшему участнику Евгению Залесскому из Москвы - 30. После того, как все любители «танцев на велосипеде» были представлены, на сцену вышли гости из Нижнего Новгорода, MTBeatи Любовь Рыбальченко, которые зажгли публику песнями под сумасшедший бит бокс. Чемпионат проходил в несколько этапов. В квалификации райдеры поделились на группы по 4 человека. Каждому участнику предоставлялось по три заезда, длиной в одну минуту. За это время райдерам необходимо было удивить судей и зрителей своим мастерством езды. В первой четверке участвовало двое парней из Казани – Нияз Зарипов и Карим Габдрахимов. Зрители ликовали и бурно поддерживали земляков, предавая силы и уверенности ребятам. В последней четверке была не простая схватка- два сильнейших райдера соревновались между собой- Алексей Осташин (Пермь), который занимается флэтлендомна протяжении 9 лет и с уверенностью заявляет: «Я единственный, кто катается в своем городе. Флэтленд- это моя жизнь!», и Артем Савичев (Москва), победитель прошлогоднего чемпионата RedBullBlueSilverflatlandjamв Казани.После первого этапа судейский состав в лице Александра Шаталова из Казани (чемпион мира по брейк дансу- IBEWorldchampionship), Павла Инина, Москва (Победитель AG, Урбаний, Extremenation) и специально приглашенного гостя мероприятия Рубиля Берта, 23-летнего BMXрайдера из Таллина, обсуждали, кто из участников пройдет в следующий раунд. В это время на сцене появился футбольный фристайлер Линар Газизов, победитель RedBullStreetstyle. Он настолько ловко удерживал мяч на голове, локтях и на пальцах, что смог сорвать бурные овации зрителя. Условия четвертьфинала отличались от предыдущего этапа чемпионата. На этот раз участники должны были продемонстрировать все свое мастерство не за одну минуту, а в одной связке. Всего разрешалось сделать три заезда. Райдеры старались изо всех сил, каждый пытался сделать трюк круче своего соперника. Несмотря на то, что в четвертьфинале все ребята выложились по максимуму, пройти в следующий раунд смогли только четверо. В полуфинале соревнования продолжили трое москвичей - Артем Савичев, Константин Чернов, Арнольд Вальтер и участник из Таллина - Эрик Лаев. К этому моменту чемпионата, у зрителей появился любимчик, сильнейший райдер Москвы Арнольд Вальтер. Еще бы, ведь в 2014 году на крупнейших соревнованиях BMXCologneему удалось выиграть у самого Рибуля Берта, приглашенного гостя из Эстонии. Полуфинал выдался не легким, соперники ни в какую не хотели уступать друг другу. Напряженная атмосфера чувствовалась не только на «поле битвы», но и среди болельщиков, которые внимательно следили за ходом раунда.Впереди райдеров ожидала борьба в малом и большом финале. Решение судей не заставило долго себя ждать. За третье место сражались Арнольд Вальтер (Москва) и Эрик Лаев (Таллин). Вальтер справился с трюками лучше. Кульминационным моментом чемпионата стала борьба за первое место между двумя москвичами Константином Черновым (Москва) и прошлогодним победителем BMX FlatlandАртемом Савичевым. Болельщики, затаив дыхание наблюдали за выступлением участников. Трех заездов им не хватило, поэтому жюри дало парням еще по одной попытке. В решающем круге Константин Чернов показал наилучший трюк, который повлиял на исход решения судей.Таким образом, третье место получил Арнольд Вальтер (г.Москва), второе место за Артемом Савичевым (г.Москва). А победителем экстремальных соревнований в дисциплине BMX Flatland стал тоже москвич Константин Чернов. Радости парней не было предела, болельщики ликовали вместе с ними. Зрители еще долго не отпускали участников, выражая им свое восхищение.