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Экс-игрок «Рубина» продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

Контракт француза будет действовать три года.

30-летний опорный полузащитник Янн М’Вилла перешёл из «Сент-Этьена» в греческий «Олимпиакос», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с футболистом заключен до лета 2023 года.

М’Вилла уехал из «Рубина» в Лигу 1 в январе 2018 года. За «Сент-Этьен» полузащитник провёл 91 матч во всех турнирах и отдал три голевые передачи. При этом в минувшем сезоне клуб остановился в шаге от стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе.

Отметим, что за «Олимпиакос» выступает другой француз, ранее поигравший в РПЛ — Матье Вальбуэна.

КВ
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