Олег Яровинский объяснил переход Ивана Игнатьева за 7 млн евро

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «Матч ТВ» обосновал переход нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин». Авторитетный портал transfermarkt.de оценил эту сделку в 7 млн евро.

— 7 миллионов евро за Ивана — это рыночная цена? Чем она обусловлена?

— Тем, что за футболиста с большим потенциалом нужно платить большие деньги. С этим ничего не поделаешь. Я не думаю, что на этом нужно акцентировать внимание.

— Очень редкий и достаточно дорогой внутренний трансфер российский игрока.

— Согласен, но он мог бы вообще никуда не перейти. Трансферная стоимость большого количества россиян такого же уровня еще выше. И чаще всего они не продаются. Да, деньги большие, но это оправданная сумма, — заявил Яровинский.

Иван Игнатьев провёл за «Рубин» 17 матчей в РПЛ и забил три гола с пенальти.