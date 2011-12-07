«Рубин» интересовался Константином Кучаевым и Остоном Уруновым

«Рубин» в текущее трансферное окно проявлял интерес к Александру Кокорину, Константину Кучаеву и Остону Урунову. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал спортивный директор казанцев Олег Яровинский.

— Правда, что ЦСКА хотел Уремовича, и вы запросили 12 миллионов?

— Нет, цены мы не обсуждали. Но они действительно хотели Уремовича. А мы хотели одного из футболистов ЦСКА. Мы обсуждали это чисто в теории. Они сказали нет, мы — нет. И замечательно.

— Речь про Кучаева? Слуцкий его хотел, так как знал, как встроить в свою модель?

— Да. Слава богу, что Костя сейчас так заиграл. Я очень рад за него. И Уремович дебютировал в сборной Хорватии. Думаю, Виктор Михайлович тоже рад. Все довольны.

— Правда, что хотели Урунова, но «Спартак» опередил?

— Да, мы хотели игрока похожего функционала. У нас было четкое понимание, где его использовать. Мы ни капельки не жалеем, что взяли Ин Бома, но изначально хотели в центр поля человека с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом как у Урунова. Это классный футболист. «Спартак» опередил? Учитывая все обстоятельства, даже опережать было не нужно. В целом я убежден, что для «Спартака» это очень хороший трансфер.

— Очевидно, что искали и другие варианты на рынке. Насколько серьезным был интерес к Кокорину?

— Мы вели с ним переговоры, общались.

— Как и, похоже, вся лига.

— Кажется, да, почти все ведущие клубы это делали. Но подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов. А главное, что Кокорин — непростой футболист для модели развития «Рубина», которая сейчас принята. Слишком специальный, хотя уровень его мастерства — потрясающий, — заявил Яровинский.