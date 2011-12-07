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Казанский «Синтез» второй раз подряд разгромил «Динамо-ЦОП»

Ватерполисты казанского «Синтеза» в первом матче переиграли московский клуб «Динамо-ЦОП» - 13:6.
А в повторном матче преимущество казанцев было еще более уверенным – 14:5. В шестом туре чемпионата России казанский «Синтез» 27-28 октября проведет два матча против подмосковного клуба «Штурм-2002».
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