УНИКС проявил волю в матче с кубанцами

В воскресенье в чемпионате Единой лиги ВТБ казанцы сумели в сложнейшем матче на своем паркете переиграть грозный «Локомотив-Кубань» - 79:75 (15:18, 19:18, 24:20, 21:19). В казанской команде вновь не смогли сыграть Каймакоглу и Эджим. А самым результативным стал Пьеррия Хенри – 14 очков и 8 передач. А уже 17 октября УНИКС дома примет лидера группы в Кубке Европы – итальянский «Торино».