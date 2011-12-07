Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

УНИКС проявил волю в матче с кубанцами

Баскетболисты казанского УНИКСа одержали уже четвертую победу в официальных матчах нового сезона.
В воскресенье в чемпионате Единой лиги ВТБ казанцы сумели в сложнейшем матче на своем паркете переиграть грозный «Локомотив-Кубань» - 79:75 (15:18, 19:18, 24:20, 21:19). В казанской команде вновь не смогли сыграть Каймакоглу и Эджим. А самым результативным стал Пьеррия Хенри – 14 очков и 8 передач. А уже 17 октября УНИКС дома примет лидера группы в Кубке Европы – итальянский «Торино».
КВ
Лента новостей