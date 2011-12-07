Коронавирус выжимает соки из КХЛ

Сильнее всего осенью коронавирус бьет по КХЛ. Оно и ожидаемо: у хоккейных клубов самый жесткий календарь перелетов по России и соседним странам. Несмотря на то, что команды обязаны летать чартерными рейсами, риск подхватить инфекцию в аэропорту достаточно велик. Да и хоккеисты вне расположения клуба предоставлены сами себе. И, увы, с целью минимизировать шансы на заражение КХЛ едва ли смогла бы пойти по пути НХЛ.

Напомним, что летне-осенний плей-офф клубы НХЛ доигрывали в двух «пузырях». Базой команд Востока стал Торонто, а Запада — Эдмонтон. Хоккеисты и персонал команд жили в роскошных отелях в полной изоляции от внешнего мира. Мера оказалась действенной, но плей-офф и ограничения продлились всего пару месяцев, хотя даже они сильно бьют по психике. В КХЛ ситуация несколько иная. Во-первых, идет регулярный чемпионат и уложить его в пару месяцев крайне сложно. Во-вторых, необходимой инфраструктурой (будь то арены, гостиницы и тренировочные базы) обладают далеко не все регионы, а потенциальных «пузырей» пришлось бы формировать несколько. А в-третьих, президент КХЛ неоднократно заявлял, что хоккеисты играют для болельщиков. Вот и получается, что такой формат реализовать можно только при совсем тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановке и только в плей-офф.

«Ковидные» проблемы у команд лиги начались еще в межсезонье. Друг за другом переболели «Спартак», «Авангард», «Сочи», ЦСКА. Со стартом «регулярки» беда настигла «Амур» — из-за положительных тестов пришлось подтягивать к основе молодежь, а результатом стали шесть поражений подряд. Финскому «Йокериту» разрешили перенести несколько встреч, когда команда села на карантин. Аналогичные поблажки коснулись «Барыса», где случилась вспышка вирусной инфекции. Менее лояльным оказался вердикт в адрес «Локомотива» и рижского «Динамо» — либо играть молодежкой, либо получать «технарь». В Ярославле и столице Латвии решили не подвергать риску молодых хоккеистов и пошли по второму пути.

Когда коронавирус заглянул в стан СКА, да еще и перед матчем с «Ак Барсом», в Санкт-Петербурге дали шанс молодым хоккеистам во главе с временным тренером Романом Ротенбергом. Парни проявили себя очень достойно, а СКА к тому же обновил рекорд лиги по среднему возрасту состава.

Тем не менее эстафетная палочка COVID-19 продолжила свой путь, заглянув в Уфу аккурат накануне «Зеленого дерби». Уфимцы остались без легионеров и тренерского штаба, но почти героически вырвали четыре победы в семи играх, пусть и уступив «Ак Барсу». По иронии судьбы симптомы ОРВИ у нескольких игроков и тренеров казанского клуба проявились именно после дерби. Казанцев спасли глубина скамейки и хорошая система подготовки хоккеистов — экстренно подняли в основу нескольких ребят из «Барса», а нападающий Михаил Глухов встал в звено защиты. Экспериментальный состав смог одержать всего одну победу (да и ту со скрипом) над «Витязем» по буллитам. Постепенно приболевшие ОРВИ хоккеисты возвращались, но результата это не принесло, так как последовали поражения от «Нефтехимика» и «Трактора».

Итого, добрая половина команд лиги в той или иной степени столкнулась с вирусом. 14 октября в России выявлено 14,2 тыс. новых зараженных, а хоккейные матчи во многих регионах все так и проходят в присутствии половины болельщиков на трибунах. Далеко не все из них придерживаются правил социальной дистанции и носят маски. Да, КХЛ в начале сезона ввела регламенты, которые призваны сократить риск заражения. Но не пора ли хотя бы серьезно урезать квоту заполнения трибун, чтобы потом не пришлось досрочно прекращать второй подряд сезон?