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«Казаночка» на своем паркете разгромила курский клуб «Динамо-Фарм»

В очередном матче женской баскетбольной Суперлиги баскетболистки «Казаночки» сумели уверенно обыграть курский клуб «Динамо-Фарм» - 79:56.
У хозяек 16 очков записала на свой счет Ксения Кунакова. Еще 12 очков и 11 подборов в копилку казанского клуба добавила Марина Шевелева. Пока «Казаночка» расположилась на втором месте в таблице Суперлиги. Следующий матч «Казаночка» проведет дома 23 ноября против «Спарта и Ко» из Видного.
КВ
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