«Казаночка» на своем паркете разгромила курский клуб «Динамо-Фарм»

У хозяек 16 очков записала на свой счет Ксения Кунакова. Еще 12 очков и 11 подборов в копилку казанского клуба добавила Марина Шевелева. Пока «Казаночка» расположилась на втором месте в таблице Суперлиги. Следующий матч «Казаночка» проведет дома 23 ноября против «Спарта и Ко» из Видного.