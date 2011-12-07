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В Казани в «Мачте звезд» сыграют Постма, Капризов и Ларсен

С 1 по 14 ноября прошло голосование болельщиков на сайте КХЛ. Из «Ак Барса» был выбран защитник Пол Постма. Пока.
Напомним. «Матч звезд» пройдет в Казани 19 и 20 января 2019 года. На втором этапе отбора свой выбор сделают представители СМИ, а официально всех 44 хоккеистов лига объявит 19 декабря.
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