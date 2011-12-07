В Васильево определят чемпионов Татарстана по самбо

Женщины поборются в весовых категориях 44, 48 , 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80 и свыше 80 кг. Мужчины определят сильнейших в весовых категориях 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. В турнире по боевому самбо мужчины сразятся в весовых категориях 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг.