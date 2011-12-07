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Юниорская сборная России по хоккею в Суперсерии в течение суток одержала в Канаде две победы

Юниорская сборная России по хоккею в Суперсерии в течение суток одержала в Канаде две победы
Сначала была обыграна сборная провинции Онтарио (4:0), а на следующее утро уже сборная провинции Квебек потерпела поражение от наших юниоров – 1:5. Голкипер россиян Иван Кочетков отразил 33 броска из 34 во втором матче. Заключительный матч канадской части серии пройдет в Драммондвилле с четверга на пятницу (3.00 мск). Для победы в этой части серии россиянам достаточно не проиграть в основное время матча.
КВ
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