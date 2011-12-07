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Казанские динамовки заняли третье место в розыгрыше Кубка России

Казанские динамовки заняли третье место в розыгрыше Кубка России
Волейболистки казанского «Динамо» в Калининграде в «утешительном» финале розыгрыша Кубка России сумели проявить характер, и в сложном поединке за третье место вырвали на тай-брейке победу у крепкой команды «Локомотив» из Калининграда – 3:2.Что ж, третье место - это успех обновленной команды Ришата Гилязутдинова. А Кубок, как и ожидалось, достался московским динамовкам.
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