Казанские динамовки заняли третье место в розыгрыше Кубка России

Волейболистки казанского «Динамо» в Калининграде в «утешительном» финале розыгрыша Кубка России сумели проявить характер, и в сложном поединке за третье место вырвали на тай-брейке победу у крепкой команды «Локомотив» из Калининграда – 3:2.Что ж, третье место - это успех обновленной команды Ришата Гилязутдинова. А Кубок, как и ожидалось, достался московским динамовкам.