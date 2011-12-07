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Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл восьмой этап «Дакара»

Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл восьмой этап «Дакара»
Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Дакар». А вот экипаж Эдуарда Николаева финишировал на этапе шестым. Сотников теперь лидирует и в общем зачете, Николаев идет вторым, а замыкает тройку лидеров голландец де Рой.
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