Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Президент IIHF Рене Фазель посетит Казань в дни «Матча звезд КХЛ»

Об этом сообщает пресс-служба IIHF.
Напомним, что «Матч звезд» пройдет в формате турнира между сборными четырех дивизионов КХЛ. Сам матч пройдет 20 января, а днем ранее на льду казанской «Татнефть-Арены» состоится мастер-шоу хоккеистов.
КВ
Лента новостей