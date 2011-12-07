Сергей Рыжиков признался, что не скучает по «Рубину»

Экс-вратарь казанского «Рубина» в интервью «Известиям» признался, что не скучает по клубу. «Скучаю, может быть, только по девчонкам в столовой и еще по трем-пяти людям в клубе. А так, в целом, не скучаю», - приводит слова футболиста издание. Вратарь заметил, что при расставании с клубом между ними «осталась определенная недосказанность», в том числе и с тренерским штабом. Именно она, по его словам, «не дает скучать». Игрок также подчеркнул, что Курбан Бердыев, в пору своей работы в «Ростове», не приглашал его в этот клуб.Сергей Рыжиков выступал в «Рубине» с 2008 по 2018 год. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны. Рыжиков покинул клуб в последнее межсезонье, заключив двухлетний контракт с «Крыльями Советов» на правах свободного агента.